        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tutuklandı

        Bursa'da, 5 yabancı uyrukluyu araçla İstanbul'dan İzmir'e götüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:13 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:13
        Bursa'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tutuklandı
        Bursa'da, 5 yabancı uyrukluyu araçla İstanbul'dan İzmir'e götüren şüpheli tutuklandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik, Gemlik uygulama noktasında, yabancı uyrukluların bulunduğu otomobili durdurdu.

        Araçta, kimlikleri bulunmayan 2'si çocuk 5 yabancı uyruklu yakalandı.

        Yapılan araştırmada, yabancı uyruklularla, onları İstanbul'dan İzmir'e götürmek için 200 dolar karşılığında anlaştığı belirlenen sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

