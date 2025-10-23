Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. (35) yakalandı.
Hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.