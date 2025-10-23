Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:08 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:08
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. (35) yakalandı.

        Hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

