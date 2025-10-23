Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:38 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:38
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

        Operasyonda yapılan aramalarda, 10 bin 488 sentetik ecza uyuşturucu hap, 69 gram skunk, 2 tabanca, tüfek ve kasatura ele geçirildi.

        Ekipler, konuyla ilgili 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

