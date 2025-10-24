Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:08 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        M.T. yönetimindeki 16 BOR 232 plakalı otomobil, Orhaneli-Bursa kara yolunda karşı yönden gelen H.T. idaresindeki 34 CRR 048 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan T.T, S.T. ve Ö.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.T, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Bursa'da dolmuş durağının çatısına yorgun mermi isabet etti
        Bursa'da dolmuş durağının çatısına yorgun mermi isabet etti
        Özel halk otobüsünün çarptığı yayanın 4 kez duran kalbi çalıştırıldı
        Özel halk otobüsünün çarptığı yayanın 4 kez duran kalbi çalıştırıldı
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular
        Lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular
        İnegöl'de "bilim şenliği" düzenleniyor
        İnegöl'de "bilim şenliği" düzenleniyor
        Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı