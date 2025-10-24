GÜNCELLEME - Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.T, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan T.T, S.T. ve Ö.Ç. yaralandı.

