        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tarihi eser niteliğinde 437 sikke ele geçirildi

        Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 437 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:59
        Bursa'da tarihi eser niteliğinde 437 sikke ele geçirildi
        Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 437 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında durumundan şüphelendikleri M.B'yi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan M.B'ye ait araçta yapılan aramalarda Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 437 sikke ele geçirildi.

        Yakalanan M.B'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

