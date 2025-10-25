Bursa'da tarihi eser niteliğinde 437 sikke ele geçirildi
Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 437 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 437 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında durumundan şüphelendikleri M.B'yi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan M.B'ye ait araçta yapılan aramalarda Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 437 sikke ele geçirildi.
Yakalanan M.B'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.