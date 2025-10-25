Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi'ndeki İstaş Sitesi'nde O.Y. ve B.A. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada O.Y, yanındaki av tüfeğiyle ateş ettiği B.A'yı bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan şüpheli O.Y'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
