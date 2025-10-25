Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlıları Bursa'da yakalandı

        Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlıları Bursa'da yakalandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde işlenen bir cinayete karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 23:13 Güncelleme: 25.10.2025 - 23:13
        Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlıları Bursa'da yakalandı
        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde işlenen bir cinayete karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalandı.

        Cinayetle ilgili yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu 5 şüphelinin araçla Orhangazi ilçesine geldiği tespit edildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, araç durdurularak içindeki Z.U, H.U, E.C, R.C. ve S.D. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

