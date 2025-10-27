Şarkıcı Buray Bursa'da konser verdi

Konser sonunda Buray ve orkestrası Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecede sevilen şarkılarından "Taç Mahal", "Deli Kız","Sahiden" ve "Aşk mı Lazım" gibi alanı dolduran müzikseverlerle koro eşliğinde söyledi.

Şarkıcı Buray Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanmış bir repertuvara yer verdi.

