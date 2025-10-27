Bahçe tarımına yönelik traktörlerin pazar payı yüzde 25'e ulaştı

CEM ŞAN - Türkiye'de son yıllarda yüksek katma değerli bahçe tipi tarıma yönelimin artmasıyla, bu alanda kullanılan traktörlerin pazar payının da arttığı bildirildi.

TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, AA muhabirine, son yıllarda bahçe tipi tarıma ve dolaylı olarak da bahçe tipi traktörlere ilginin arttığını söyledi.

Dünyada iklim krizi yaşandığını belirten Canbeyli, çiftçiler için verimliliğin her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

Canbeyli, çiftçilerin tarladaki verimliliklerini artırması, iklim değişikliği kaynaklı risklerden olabildiğince kendilerini korumaları için artık teknolojinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, TürkTraktör'ün geliştirdiği ve 200 bin kişinin kullandığı "Tarlam Cepte" uygulamasıyla çiftçilerin hava şartlarını canlı olarak takip edebildiğini anlattı.

Bu uygulama sayesinde çiftçilerin tarlalarındaki ürün ve bitki gelişimini cep telefonları üzerinden takip edebildiklerini aktaran Canbeyli, "Ayrıca doğru zamanda, doğru ilaçlama dönemleri, azot takibi, ürün fiyatları, girdi maliyetleri gibi birçok bilginin uygulama üzerinden takibi mümkün." dedi.

Canbeyli, çiftçileri teknolojiye ulaşabilir ve onu kullanabilir hale getirmeyi amaçladıklarını aktararak, "Traktör ve ekipmanla yapılan işler her ne kadar verimlilik katsa bile teknolojinin nimetlerini bunun üzerine koymanız gerekiyor. Aksi takdirde verimli bir tarım yapmak artık günümüz dünyasında gitgide daha zor hale geldi." ifadelerini kullandı. - "Bahçe tarımı katma değerin yüksek olduğu bir alan" Türkiye'de tarımın çok geniş bir perspektifte yapıldığını ve bahçe tarımının da her yıl gelişim sağlayan bir alan olduğuna dikkati çeken Canbeyli, şöyle devam etti: "Bahçe tarımının katma değeri, geleneksel tarım ürünlerine göre çok daha yüksek ve ihracat imkanları da daha fazla. Türkiye'de satılan traktörlerin şu anda yaklaşık yüzde 25'i bahçe tarımına yönelik satılan traktörler. Son 15-20 yıllık perspektife baktığımızda bu alanda çok önemli bir gelişim var. Bu oran yüzde 5 ile 10'lar arasındaydı. Çiftçilerimiz de bahçe tarımına bu anlamda daha çok teveccüh ediyorlar. Çünkü gerçekten katma değerin yüksek olduğu bir yer. O yüzden TürkTraktör olarak hem New Holland markamızda hem Case IH markamızda özellikle meyve ağaçları arasında bahçe segmentinde kullanılan, boyutlarının tarla segmentine göre daha küçük olduğu ürün geliştirmek çok önemli hale geldi."