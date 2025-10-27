Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bahçe tarımına yönelik traktörlerin pazar payı yüzde 25'e ulaştı

        CEM ŞAN - Türkiye'de son yıllarda yüksek katma değerli bahçe tipi tarıma yönelimin artmasıyla, bu alanda kullanılan traktörlerin pazar payının da arttığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçe tarımına yönelik traktörlerin pazar payı yüzde 25'e ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEM ŞAN - Türkiye'de son yıllarda yüksek katma değerli bahçe tipi tarıma yönelimin artmasıyla, bu alanda kullanılan traktörlerin pazar payının da arttığı bildirildi.

        TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, AA muhabirine, son yıllarda bahçe tipi tarıma ve dolaylı olarak da bahçe tipi traktörlere ilginin arttığını söyledi.

        Dünyada iklim krizi yaşandığını belirten Canbeyli, çiftçiler için verimliliğin her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

        Canbeyli, çiftçilerin tarladaki verimliliklerini artırması, iklim değişikliği kaynaklı risklerden olabildiğince kendilerini korumaları için artık teknolojinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, TürkTraktör'ün geliştirdiği ve 200 bin kişinin kullandığı "Tarlam Cepte" uygulamasıyla çiftçilerin hava şartlarını canlı olarak takip edebildiğini anlattı.

        Bu uygulama sayesinde çiftçilerin tarlalarındaki ürün ve bitki gelişimini cep telefonları üzerinden takip edebildiklerini aktaran Canbeyli, "Ayrıca doğru zamanda, doğru ilaçlama dönemleri, azot takibi, ürün fiyatları, girdi maliyetleri gibi birçok bilginin uygulama üzerinden takibi mümkün." dedi.

        Canbeyli, çiftçileri teknolojiye ulaşabilir ve onu kullanabilir hale getirmeyi amaçladıklarını aktararak, "Traktör ve ekipmanla yapılan işler her ne kadar verimlilik katsa bile teknolojinin nimetlerini bunun üzerine koymanız gerekiyor. Aksi takdirde verimli bir tarım yapmak artık günümüz dünyasında gitgide daha zor hale geldi." ifadelerini kullandı.

        - "Bahçe tarımı katma değerin yüksek olduğu bir alan"

        Türkiye'de tarımın çok geniş bir perspektifte yapıldığını ve bahçe tarımının da her yıl gelişim sağlayan bir alan olduğuna dikkati çeken Canbeyli, şöyle devam etti:

        "Bahçe tarımının katma değeri, geleneksel tarım ürünlerine göre çok daha yüksek ve ihracat imkanları da daha fazla. Türkiye'de satılan traktörlerin şu anda yaklaşık yüzde 25'i bahçe tarımına yönelik satılan traktörler. Son 15-20 yıllık perspektife baktığımızda bu alanda çok önemli bir gelişim var. Bu oran yüzde 5 ile 10'lar arasındaydı. Çiftçilerimiz de bahçe tarımına bu anlamda daha çok teveccüh ediyorlar. Çünkü gerçekten katma değerin yüksek olduğu bir yer. O yüzden TürkTraktör olarak hem New Holland markamızda hem Case IH markamızda özellikle meyve ağaçları arasında bahçe segmentinde kullanılan, boyutlarının tarla segmentine göre daha küçük olduğu ürün geliştirmek çok önemli hale geldi."

        - Bahçe tarımına yönelik yeni traktörler geliştiriliyor

        Canbeyli, bahçe tarımı için traktör boyutlarının çok önemli olduğunu dile getirerek, çiftçilerin traktörün yerden yüksekliği, motor gücü ve şanzıman gibi seçeneklere dikkat ettiğine değindi.

        Case IH markasının bahçe tipi JXB modelini anlatan Canbeyli, şunları kaydetti:

        "Bahçe tarımına yönelik geliştirdiğimiz JXB traktörümüz, 50 beygirden 102 beygire kadar farklı seçeneklere sahip. Dört silindirli olan traktörümüzde 16’dan 44 vitese kadar çıkan farklı şanzıman seçenekleri var. Çiftçilerimiz, bahçe tarımında yapılan işin dinamiğine göre bu segment içindeki bir traktörü çok rahatlıkla kullanabilir hale geliyor. Umuyorum çiftçilerimiz bu traktörle sahada verimliliklerini önemli ölçüde de artıracaklar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!

        Benzer Haberler

        Gölyazı'daki "Simitçi Kale" arkeolojik kazısında ham ipek atölyesine ulaşıl...
        Gölyazı'daki "Simitçi Kale" arkeolojik kazısında ham ipek atölyesine ulaşıl...
        Ormandan toplayıp yediği mantardan zehirlendi
        Ormandan toplayıp yediği mantardan zehirlendi
        Bursa'da "Bir Bilet Bir Fidan" konseri düzenlendi
        Bursa'da "Bir Bilet Bir Fidan" konseri düzenlendi
        Şarkıcı Buray Bursa'da konser verdi
        Şarkıcı Buray Bursa'da konser verdi
        Uludağ'da kaybolan 2 kişi, 10 saat sonra bulundu
        Uludağ'da kaybolan 2 kişi, 10 saat sonra bulundu
        BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi
        BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi