BUDO'nun iki seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.
Aynı nedenle 07.00-16.00 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.
