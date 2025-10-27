TPF ile Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile Azerbaycan'ın perakende sektörünü temsil eden Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği arasında bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve ortak gelişim hedefiyle protokol imzalandı.

TPF'den yapılan açıklamaya göre Bursa Perakendeciler Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen TPF Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında işbirliği protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

Protokolü TPF Başkanı Ömer Düzgün ve Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği Başkanı Araz İmanov imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında perakende sektöründe standartların geliştirilmesi, sürdürülebilirlik uygulamaları, dijital dönüşüm, tüketici koruması ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi gibi alanlarda işbirliği hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, Türkiye'nin perakende sektöründe son 20 yılda önemli dönüşüm yaşadığını bildirdi.

Perakende sektörünün ekonominin ve istihdamın lokomotiflerinden olduğunu vurgulayan Düzgün, "Türkiye'de yerel zincirler, bu dönüşümün ana aktörleri oldu. Bugün geldiğimiz noktada bu birikimi dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu protokol, yalnızca kurumsal bir işbirliği değil aynı zamanda iki ülkenin ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendiren stratejik bir adımdır. Sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar birçok alanda ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.