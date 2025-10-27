Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        TPF ile Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile Azerbaycan'ın perakende sektörünü temsil eden Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği arasında bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve ortak gelişim hedefiyle protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 20:38 Güncelleme: 27.10.2025 - 20:38
        TPF ile Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı
        TPF'den yapılan açıklamaya göre Bursa Perakendeciler Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen TPF Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında işbirliği protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

        Protokolü TPF Başkanı Ömer Düzgün ve Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği Başkanı Araz İmanov imzaladı.

        İmzalanan protokol kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında perakende sektöründe standartların geliştirilmesi, sürdürülebilirlik uygulamaları, dijital dönüşüm, tüketici koruması ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi gibi alanlarda işbirliği hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, Türkiye'nin perakende sektöründe son 20 yılda önemli dönüşüm yaşadığını bildirdi.

        Perakende sektörünün ekonominin ve istihdamın lokomotiflerinden olduğunu vurgulayan Düzgün, "Türkiye'de yerel zincirler, bu dönüşümün ana aktörleri oldu. Bugün geldiğimiz noktada bu birikimi dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu protokol, yalnızca kurumsal bir işbirliği değil aynı zamanda iki ülkenin ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendiren stratejik bir adımdır. Sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar birçok alanda ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği Başkanı Araz İmanov da Türkiye'nin perakende sektöründe oluşturduğu kurumsal yapı ve standartların Azerbaycan için ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

        Azerbaycan perakende sektörünün modernleşme sürecinden geçtiğini dile getiren İmanov, "Türkiye'nin bu alandaki deneyimleri, bizim için son derece kıymetli. TPF ile imzaladığımız bu protokol, iki ülke arasındaki tecrübe paylaşımını kurumsal zemine taşıyacak. Özellikle eğitim, sürdürülebilirlik ve tüketici güvenliği konularında birlikte önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." görüşünü paylaştı.

        Etkinlikte iki ülke temsilcileri, perakende sektörünün geleceğine ilişkin görüş alışverişinde ve ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

