        Bursa Haberleri

        Bursa'da bir kişinin rastgele ateş açması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir kişinin rastgele ateş açması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 21:49 Güncelleme: 27.10.2025 - 21:49
        Bursa'da bir kişinin rastgele ateş açması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir kişinin rastgele ateş açması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kurtoğlu Mahallesi Kafeler Sokağı'nda, alkollü olduğu iddia edilen şüpheli, kafeye alınmayınca yanındaki tabancayla etrafa rastgele ateş etti.

        Olayda, üç kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

        Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

