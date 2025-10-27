Bursa'da bir kişinin rastgele ateş açması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda, üç kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kurtoğlu Mahallesi Kafeler Sokağı'nda, alkollü olduğu iddia edilen şüpheli, kafeye alınmayınca yanındaki tabancayla etrafa rastgele ateş etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.