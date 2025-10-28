Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

        Bursa Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

        Giriş: 28.10.2025 - 00:03 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:03
        Bursa Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:
        Bursa Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

        Valiliğin sosyal hesabından yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22.48 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Deprem, ilimizde hissedilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

