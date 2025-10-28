Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 18:22 Güncelleme: 28.10.2025 - 18:22
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi'nde Kartal Sokak ile Konak Sokak kesişiminde Ferhat B. (33) yönetimindeki 16 BBU 112 plakalı otomobil ile Mehmet M'nin (49) kullandığı 16 BEL 928 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

        Mehmet M, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

