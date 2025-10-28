Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde Kartal Sokak ile Konak Sokak kesişiminde Ferhat B. (33) yönetimindeki 16 BBU 112 plakalı otomobil ile Mehmet M'nin (49) kullandığı 16 BEL 928 plakalı motosiklet çarpıştı.

