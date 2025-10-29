Mudanya'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mudanya Spor Salonu'nda düzenlenen törene vatandaşlar, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı.

Törende halk oyunları gösterileri ve Cumhuriyet temalı yarışmalar yapıldı.

Öğrencilerinden oluşan 165 kişilik koro, Cumhuriyet temalı marşlar seslendirdi. Turhan Tayan Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet'in ilan sürecini anlatan tiyatral gösterisi de büyük beğeni topladı.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir."

Törenin ardından Mudanya Belediye Bandosu eşliğinde, İpar Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.