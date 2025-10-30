Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BTÜ koordinatörlüğünde Karadeniz limanlarının sürdürülebilirliği ele alınacak

        Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) uluslararası projesi kapsamında Karadeniz ülkelerinin limanları sürdürülebilirlik açısından değerlendirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:36 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTÜ koordinatörlüğünde Karadeniz limanlarının sürdürülebilirliği ele alınacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) uluslararası projesi kapsamında Karadeniz ülkelerinin limanları sürdürülebilirlik açısından değerlendirilecek.

        BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, BTÜ'nün "Karadeniz Ülkeleri İçin Mavi Liman İndeksi" (Blue Port Index For BSEC Countries) başlıklı projesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından kabul edildi.

        Projenin yürütücülüğünü, Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun üstleniyor.

        BTÜ koordinatörlüğünde yürütülen projenin uluslararası paydaşları arasında ise Bulgaristan Burgas Free Üniversitesi ve Gürcistan Tourism Enstitüsü yer alıyor.

        Uluslararası çoklu işbirliği niteliğindeki proje, limanların mavi ekonomiye katkısını artırmayı ve Mavi Liman Endeksi (BPI) ile sürdürülebilir denizcilik uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu çalışmayla Karadeniz limanlarını temsilen 3 ülkeden, 3 limanın çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi çeşitli kriterler açısından karşılaştırılması hedefleniyor.

        Elde edilecek veriler doğrultusunda, bölgesel kalkınmayı destekleyecek ve denizcilik alanında işbirliğini güçlendirecek politika önerileri için bilimsel bir temel oluşturulacak. BTÜ öncülüğünde yürütülecek bu proje, bölgesel denizcilik stratejilerine katkı sunacak.

        - Proje mavi ekonomiye katkı sunacak

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, proje ekibini tebrik etti.

        Bu çalışmanın üniversitenin uluslararası görünürlüğüne ve bilimsel üretkenliğine katkı sağlamasını dilediğini ifade eden Çağlar, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından Türkiye'den kabul edilen ilk proje olma özelliği taşıyan bu çalışmanın yürütücüsü olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Alanında öncü nitelik taşıyan bu proje, sürdürülebilir denizcilik ve mavi ekonomi alanında uluslararası ölçekte katkı sunacak önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

        Proje ekibinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler ve Proje Destek Ofisi’nden Öğretim Görevlisi Melis Ece Özyiğit bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?

        Benzer Haberler

        Bursa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        İznik Gölü'nde kuraklık nedeniyle çekilme 350 metreye ulaştı; kayıklar kara...
        İznik Gölü'nde kuraklık nedeniyle çekilme 350 metreye ulaştı; kayıklar kara...
        Gürsu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Gürsu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Şarkıcı Mustafa Ceceli Bursa'da konser verdi
        Şarkıcı Mustafa Ceceli Bursa'da konser verdi
        Firari hükümlü çalıntı motosikletle yakalandı
        Firari hükümlü çalıntı motosikletle yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari çalıntı motosikletl...
        Bursa'da kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari çalıntı motosikletl...