BTÜ koordinatörlüğünde Karadeniz limanlarının sürdürülebilirliği ele alınacak

Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) uluslararası projesi kapsamında Karadeniz ülkelerinin limanları sürdürülebilirlik açısından değerlendirilecek.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, BTÜ'nün "Karadeniz Ülkeleri İçin Mavi Liman İndeksi" (Blue Port Index For BSEC Countries) başlıklı projesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından kabul edildi.

Projenin yürütücülüğünü, Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun üstleniyor.

BTÜ koordinatörlüğünde yürütülen projenin uluslararası paydaşları arasında ise Bulgaristan Burgas Free Üniversitesi ve Gürcistan Tourism Enstitüsü yer alıyor.

Uluslararası çoklu işbirliği niteliğindeki proje, limanların mavi ekonomiye katkısını artırmayı ve Mavi Liman Endeksi (BPI) ile sürdürülebilir denizcilik uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu çalışmayla Karadeniz limanlarını temsilen 3 ülkeden, 3 limanın çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi çeşitli kriterler açısından karşılaştırılması hedefleniyor.