Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği'nden iyilik atölyesi etkinliği

        Bursa'da Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği tarafından burs fonu yararına gerçekleştirdiği iyilik atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:08 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği'nden iyilik atölyesi etkinliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği tarafından burs fonu yararına gerçekleştirdiği iyilik atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

        Kentteki bir etkinlik merkezinde düzenlenen etkinliğe dernek üyesi ve gönüllülerden oluşan 70 kadın katıldı.

        İki seansta gerçekleşen etkinlik boyunca katılımcılar, derneğin "İyilik Kolyesi" projesi kapsamında burs fonuna destek olmak amacıyla kolyeler dizdi. Etkinlikte derneğin burs fonuna kaynak oluşturuldu.

        Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Sebla Pamir Güler, Ayşe Arman'a, katılımcılara, gönüllülere ve sponsorlara teşekkür ettiğini belirterek, "Her bir iyilik adımıyla daha çok çocuğa umut oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, çocukların yüzünü güldürmek amacıyla bir araya gelen dört kadının girişimiyle kuruldu.

        Deprem bölgesine gönderilen oyuncak tırları, sabit oyun çadırları, bayramlık kampanyaları ve eğitim desteğiyle büyüyen dernek, bugün 23 kadın ve yaklaşık 300 gönüllüsüyle Hatay'dan Bursa köylerine kadar uzanan dayanışma ağına dönüştü.

        Dernek bugüne kadar 3 bin 500'den fazla çocuğa giyim, kırtasiye, kitap ve oyuncak desteği sağladı, 61 lise ve üniversite öğrencisine düzenli burs imkanı sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Bursa'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da otoyolda traktörle seyreden sürücüye para cezası uygulandı
        Bursa'da otoyolda traktörle seyreden sürücüye para cezası uygulandı
        BTÜ koordinatörlüğünde Karadeniz limanlarının sürdürülebilirliği ele alınac...
        BTÜ koordinatörlüğünde Karadeniz limanlarının sürdürülebilirliği ele alınac...
        Bursa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        İznik Gölü'nde kuraklık nedeniyle çekilme 350 metreye ulaştı; kayıklar kara...
        İznik Gölü'nde kuraklık nedeniyle çekilme 350 metreye ulaştı; kayıklar kara...
        Gürsu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Gürsu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı