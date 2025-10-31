Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere kalacak yer temin ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:29 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere kalacak yer temin ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi'de bir iş yerinde düzensiz göçmenlerin, kalacak yer temin edilerek kayıt dışı çalıştırıldığını belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 17 düzensiz göçmen ile bu kişilere kalacak yer temin eden 2 iş yeri sahibi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi, kalp krizi sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi, kalp krizi sonrası yeniden hayata tutundu
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        17 kaçak göçmene barınma ve iş imkanı sağlayan 2 şüpheliye gözaltı
        17 kaçak göçmene barınma ve iş imkanı sağlayan 2 şüpheliye gözaltı
        Bursa Kanser Derneği "Kahraman Kalpler Gecesi" düzenlendi
        Bursa Kanser Derneği "Kahraman Kalpler Gecesi" düzenlendi
        Bursa'da şehit babası kalp krizine yenik düştü
        Bursa'da şehit babası kalp krizine yenik düştü
        Piyanist Gökhan Aybulus Bursa'da konser verdi
        Piyanist Gökhan Aybulus Bursa'da konser verdi
        Bakanı Göktaş: Aileyi korumak savunma sanayi kadar stratejik
        Bakanı Göktaş: Aileyi korumak savunma sanayi kadar stratejik
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda k...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda k...