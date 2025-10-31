Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 17 düzensiz göçmen ile bu kişilere kalacak yer temin eden 2 iş yeri sahibi yakalandı.

