        Bursa Haberleri

        Bursa'da kurulan Kızılay Haftası Sokağı'nda çocuklara iyilik ve dayanışma öğretiliyor

        Bursa'da kurulan Kızılay Haftası Sokağı'nda çocuklara iyilik ve dayanışmanın önemi anlatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:37 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:37
        Bursa'da kurulan Kızılay Haftası Sokağı'nda çocuklara iyilik ve dayanışma öğretiliyor
        Bursa'da kurulan Kızılay Haftası Sokağı'nda çocuklara iyilik ve dayanışmanın önemi anlatılıyor.

        Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'ndaki alışveriş merkezinde Kızılay Haftası Sokağı kuruldu.

        Burada farklı etkinliklerle çocuklara Türk Kızılayı, iyilik ve dayanışmanın önemine ilişkin bilgi veriliyor.

        Türk Kızılayı Osmangazi Şube Başkanı Sinan Aydın, AA muhabirine, Kızılayın 156 yılı aşkın süredir iyiliğin ve dayanışmanın simgesi olduğunu söyledi.

        Kızılayın kuruluş yıl dönümünün 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde kutlandığını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Kızılay Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak, iyiliği yaymak amacıyla kentimizin farklı noktalarında stantlar kurarak çocuklara özellikle bu iyiliği aktarmaya çalışıyoruz. Genç kardeşlerimizin bir bölümü okullardaki stantlarda öğrencilere Kızılaycılığı, iyiliği anlatmaya çalışırken biz de burada kurmuş olduğumuz standa gelen arkadaşlarımızla hoş zamanlar geçirip onlara Kızılayın, Kızılaycılığın ne olduğunu, normal zamanlarda arkadaşlarımızla beraber neler yaptığımızı aktarmaya çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

