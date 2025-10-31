Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        TOFAŞ, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:40 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:40
        TOFAŞ, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre TOFAŞ'ta 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

        Bursa temsilcisi, daha önce Anadolu Efes, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 28 yaşındaki şutör Furkan Korkmaz ile anlaşma sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

