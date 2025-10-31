TOFAŞ, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre TOFAŞ'ta 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.
Bursa temsilcisi, daha önce Anadolu Efes, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 28 yaşındaki şutör Furkan Korkmaz ile anlaşma sağladı.
