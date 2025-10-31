Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Ticaret Borsasının 9 aylık işlem hacmi yüzde 57 arttı

        Bursa Ticaret Borsasının, 9 aydaki tescil işlem hacmi, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 46 milyar 948 milyon lira oldu.

        Giriş: 31.10.2025 - 12:57 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:57
        Bursa Ticaret Borsasının 9 aylık işlem hacmi yüzde 57 arttı
        Bursa Ticaret Borsasının, 9 aydaki tescil işlem hacmi, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 46 milyar 948 milyon lira oldu.

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, tescil işlem hacmindeki artışın, don, kuraklık ve ekonomik zorluklara rağmen üyelerin üretim ve ticaret azmini sürdüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

        Temmuz-eylül dönemini kapsayan yılın 3. çeyreğindeki işlem hacminin bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında arttığını ifade eden Matlı, yılın ilk 9 ayında ise tescil işlem hacmini yüzde 57 artışla 29 milyar 945 milyon liradan 46 milyar 948 milyon liraya yükselttiklerini bildirdi.

        Borsa kotasyonuna tabi ürünler arasında 9 aylık dönemde en çok işlem gören ürün grubunun 13 milyar 361 milyon lirayla zeytin olduğu bilgisini veren Matlı, zeytini 7 milyar 42 milyon lirayla yaş sebze-meyve, 5 milyar 801 milyon lirayla canlı hayvan (büyükbaş-küçükbaş), 3 milyar 952 milyon lirayla et (büyükbaş-küçükbaş-piliç) ve 3 milyar 425 milyon lirayla mısırın izlediğini kaydetti.

        Tarım ticaretini dijital ortama taşıyan ve Bursa Ticaret Borsasının kurucu ortakları arasında yer aldığı Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumunda (ÜPAK) borsa üyelerinin 9 aylık performansını da değerlendiren Matlı, "Borsa, ocak-eylül döneminde 562 milyon 443 bin liralık işlem hacmi büyüklüğüne ulaşarak Marmara ÜPAK'a üye 22 borsa arasında 7. sırada yer alma başarısı gösterdi. Bu süreçte en fazla işlem gören ürünler mısır, arpa ve buğday oldu." ifadesini kullandı.

        Matlı, Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerinin yanında olmaya ve yürüttükleri projelerle onların gücüne güç katmaya devam edeceklerini vurguladı.

