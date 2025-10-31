Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğurganlık hızı azalıyor. Yaşlanan bir nüfus var. Doğurganlık hızı, Türkiye genelinde 1,48 iken Bursa'da 1,37. Bu kapsamda, anneleri, aileleri, yuva kurmak isteyen gençleri destekleyen projeler hayata geçirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 17:26 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:26
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğurganlık hızı azalıyor. Yaşlanan bir nüfus var. Doğurganlık hızı, Türkiye genelinde 1,48 iken Bursa'da 1,37. Bu kapsamda, anneleri, aileleri, yuva kurmak isteyen gençleri destekleyen projeler hayata geçirdik." dedi.

        Göktaş, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, Bursa'da yoğun bir program gerçekleştirdiğini, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kentte "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" programına katılacağını belirten Göktaş, "Özellikle şehit yakınları ve gazilerimize, Terörsüz Türkiye sürecinde yanlarında olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyoruz. Bu süreçte, bu buluşmaları önemsiyoruz. Çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye, hepimizin ortak iradesi ve ideali doğrultusunda, uyguladığımız bir vizyon." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal devlet anlayışıyla kente birçok hizmet kazandırdığını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

        "Burada 53 kadın kooperatifine, destek oluyoruz. Finansal okur yazarlık kapsamında, 7 bin 738 kadına eğitim verdik. Bursa genelinde kuruluş sayımız, 81'dir. Yaşlı, engelli, çocuk, kadın alanlarında Türkiye'nin en fazla kuruluşa sahip illerinden biri. Burada 3 bin yatak kapasitemiz var. Şehrin ihtiyaçlarını bu ziyaretler kapsamında, yerinde tespit etme imkanı buluyoruz. Bugün Yıldırım Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni şehrimize kazandıracağız."

        Bakan Göktaş, Aile Yılı'nın birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için çok kıymetli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Doğurganlık hızı azalıyor. Yaşlanan bir nüfus var. Doğurganlık hızı, Türkiye genelinde 1,48 iken Bursa'da 1,37. Bu kapsamda, anneleri, aileleri, yuva kurmak isteyen gençleri destekleyen projeler hayata geçirdik. Bu yıl milletvekillerinin mecliste çok kıymetli destekleriyle özellikle evlilik kredisini aile ve gençlik fonunu 81 ilimize yaygınlaştırdık. Geçen yıl pilot uygulamayı, deprem bölgesinde başlatmıştık. Ocak ayı itibarıyla rakamı da güncelledik. Bu kapsamda 18-25 yaş arasındaki evlenen çiftlere 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki gençlere 200 bin liraya yükselttik. Ulusal 43 firmayla anlaşma yaparak çeyiz desteğini yüzde 40'a varan indirimle almalarına imkan sağladık."

        Doğum yardımlarını da güncellediklerini hatırlatan Göktaş, Bursa'da doğum yardımı kapsamında 19 bin 719 çocuğa, 19 bin 446 anneye, 185,3 milyon liralık kaynak aktardıklarını söyledi.

        Bakan Göktaş, aile, anne ve çocuk odaklı çalışmaya devam edeceklerini, aynı zamanda şehit yakınları ve gazilere, ev, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlere de devam edeceklerini bildirdi.

        Ziyarette, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

