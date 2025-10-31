Bakan Göktaş, Bursa'da evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah şahidi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da bakanlığının evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki Çiçek Derviş ve Furkan Maraş​​​​​​​'ın nikah törenine katılan Göktaş, çifti tebrik etti.

Çifte evlilik cüzdanını takdim eden Bakan Göktaş, "Çok değerli Çiçek ve Furkan, mutlu gününüze bizler de şahitlik ettik. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin. Aile olma yolunda ilerliyorsunuz. Bizlere de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başvuruda bulundunuz. Sizler gibi 50 bine yakın genç çiftimizi evlendirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, gençlerin mutlu gününe şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hem bugün hem yarın hem bundan sonraki ömrünüz her zaman çiçek gibi olsun. Çiçek gibi bir yuvanız olsun. Her daim iyi günleriniz olsun. Bugünü hatırlayın. Evlenmeden önce iki günlük Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katıldılar. Evlendikten sonra da bizler sizleri takip edeceğiz. Gençlerin her daim yanınızdayız. Sizlere evlilik cüzdanınızı vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdunuz, 24 ay içinde evlat sahibi olursanız krediniz 12 ay erteleniyor. Aile cüzdanını kızımıza veriyorum ama bir ucundan da oğlumuz tutsun. Çünkü aile birlikte kurulur, birlikte yeşerir. İnşallah ömrünüz de sevginiz gibi çiçek gibi olsun."