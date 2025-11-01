Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Deli Ayten" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        "Deli Ayten" adlı tiyatro oyunu Bursa'da izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 02:57 Güncelleme: 01.11.2025 - 02:57
        Bursa'da "Deli Ayten" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        "Deli Ayten" adlı tiyatro oyunu Bursa'da izleyiciyle buluştu.

        Bursa'da "Deli Ayten" lakabıyla tanınan ve 1992 yılında hayatını kaybeden Ayten Şenaşık'ın hayatının anlatıldığı tiyatro oyunu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

        Yönetmenliğini ve "Cümbüş Hasan" rolünü Arda Mat'ın yaptığı oyunda, Sara Atmaca "Deli Ayten" karakterini canlandırdı.

        Bahtiyar Özdemir, Selçuk Salih Başhan, Fatma Mutlu, Orhan Efe Sakarya, Sibel Uyanıklar Kasap, Orhan Ergün ve Adnan Tunalı'nın yer aldığı oyunda, toplum tarafından dışlanmış ama halk arasında efsaneleşmiş bir kadının yalnızlığı, acıları ve aşkı anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

