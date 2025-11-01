Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        01.11.2025 - 10:11
        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Ankara Yolu Caddesi Anadolu Mahallesi'nde B.K. idaresindeki 10 ADZ 041 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen A.E. yönetimindeki 33 AOD 979 plakalı otomobil ve Y.A. yönetimindeki 16 LBY 55 plakalı ciple çarpıştı.

        Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

