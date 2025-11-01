Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'da konuştu:

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur. Silahların gölgesinde siyaset yapma çabalarına müsamaha gösterilmeyecektir. Terörsüz Türkiye, bir taviz süreci, al-ver pazarlığı değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 14:39 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur. Silahların gölgesinde siyaset yapma çabalarına müsamaha gösterilmeyecektir. Terörsüz Türkiye, bir taviz süreci, al-ver pazarlığı değildir." dedi.

        MHP Bursa İl Başkanlığında düzenlenen "Terörsüz Türkiye" toplantısında konuşan Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te milli birliğe ve bin yıllık kardeşliğe attığı tarihi adımın, "Terörsüz Türkiye" adıyla bir devlet politikasına dönüştüğünü kaydetti.

        Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" sürecinin, küresel emperyalist komploların ve siyonist emellerin tasfiyesini sağlayacak milli bir duruş olmakla birlikte, Cumhuriyet tarihinin en stratejik hedefi olduğunu söyledi.

        Yaptıkları hiçbir hamlenin boşuna olmadığını, yaklaşık 1 yıllık süre içinde terör örgütünün kendini ön şartsız bir şekilde feshettiğini belirten Büyükataman, şöyle konuştu:

        "Elbette 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü beklemiyoruz. Fakat gelinen nokta ve elde edilen somut kazanımlar son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti meselenin sahibidir ve yetkili tüm kurumlarıyla süreci yönetmektedir. Büyük Türk milleti, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan güvenini göstermiş, Terörsüz Türkiye hedefini sahiplenmiştir."

        Büyükataman, terörden arınan Türkiye'nin bölgede de barış ve istikrar umutlarını artırdığını dile getirerek, soykırımcı İsrail'in de hesaplarını bozduğunu anlattı.

        İsrail'in, Suriye'de filizlenen istikrara ve bütünlüğe engel olmak için SGD/PYD'yi kışkırtarak Terörsüz Türkiye hedefine açıkça saldırdığını ifade eden Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi istikrarının sağlanması ve SGD/YPG gibi ayrılıkçı unsurların silah bırakıp Şam hükümetine entegre olması son derece önemlidir. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemen bağımsızlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ihmal etmeyeceği politik ve diplomatik görüşüdür. İşte bu yüzden 'terörsüz Türkiye' hedefimiz bölgemizde yaşanan gelişmelerden ayrı düşünülmemelidir."

        Terörsüz Türkiye hedefinden bazı partilerin rahatsız olduğuna dikkati çeken Büyükataman, "Ne yazık ki CHP ve İYİ Parti, siyonizm çarkını döndürmekte, emperyalist tezgaha figüranlık yapmaktadırlar. Bir yanda yolsuzluk batağında çırpınan CHP, terörsüz Türkiye konusunu istismar etmeye kalkarken, diğer yanda siyasi duruşu şaibeli olan İYİ Parti bu tarihi hedefe yalanlarla saldırmaktadır." dedi.

        - "Türk milleti MHP ve Cumhur İttifakı etrafında kenetlenmiştir"

        İsmet Büyükataman, sürece gölge düşmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Büyükataman, şunları kaydetti:

        "Büyük Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı etrafında kenetlenmiştir. Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur. Silahların gölgesinde siyaset yapma çabalarına müsamaha gösterilmeyecektir. Terörsüz Türkiye, bir taviz süreci, al-ver pazarlığı değildir. Milliyetçi Hareket Partisinin olduğu yerde terörle müzakere değil, mücadele olduğunu milletimiz gayet iyi bilmektedir."

        Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle Türk milletinin birliğini, dirliğini ve dayanışma azmini kıracak hiçbir dayatma veya teklifin geçerliliği olmadığını da sözlerine ekledi.

        Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yar...
        Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yar...
        Otobüste, kadınların 'yer kavgası' kamerada
        Otobüste, kadınların 'yer kavgası' kamerada
        Bursa'da Gazze'ye destek için "Bir Adım, Bin Umut" koşusu düzenlendi
        Bursa'da Gazze'ye destek için "Bir Adım, Bin Umut" koşusu düzenlendi
        Bursaspor'a verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası para cezasına çevrildi
        Bursaspor'a verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası para cezasına çevrildi
        Çekici, hafif ticari araca çarptı; 1 ölü, 4 yaralı
        Çekici, hafif ticari araca çarptı; 1 ölü, 4 yaralı
        9 yaşındaki Aslıhan, yazdığı hikaye kitabının gelirini Filistin'e bağışlaya...
        9 yaşındaki Aslıhan, yazdığı hikaye kitabının gelirini Filistin'e bağışlaya...