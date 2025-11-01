Gürsu Belediye Başkanı Işık'tan, Bursa'daki planlı su kesintilerine tepki

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresince (BUSKİ) başlatılan planlı su kesintilerine Evliya Çelebi'ye benzer kostüm giyip vatandaşlara içme suyu dağıtarak tepki gösterdi.

Kentte etkili olan olağanüstü kuraklık nedeniyle 1 Ekim'den beri uygulanan planlı su kesintilerine ilişkin Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Işık, Evliya Çelebi'ye benzer kostüm giydi.

Işık, Hacivat ve Karagöz kostümlü iki kişiyle ilçede yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara üzerinde "Bursa demek susuzluk demek. Hepimiz susuzuz, gülümseyemiyoruz." yazılı içme suyu ikram etti.

Mustafa Işık, Evliya Çelebi'nin "Bursa sudan ibarettir" dediği Bursa'nın, bugün sudan mahrum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Devlet yönetiminde en temel kural belidir. Devlette ve hizmette devamlılık esastır. Hiçbir şey yapamıyorsanız bari yapılanı engellemeyin. Hele su gibi tüm yaşamı ilgilendiren hayati bir konuda 'Ben yaptım, oldu' derseniz, bunun bedelini bugün biz ve tüm Bursa öder."