        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        LSV Dükkan ilk AVM mağazasını Bursa'da açtı

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Bursa'daki bir alışveriş merkezinde LSV Dükkan isimli mağazasının açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 18:29 Güncelleme: 01.11.2025 - 18:29
        LSV Dükkan ilk AVM mağazasını Bursa'da açtı
        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Bursa'daki bir alışveriş merkezinde LSV Dükkan isimli mağazasının açılışını yaptı.

        2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen mağazanın açılış törenine LÖSEV'e kayıtlı hastalar, aileleri, gönüllüler, vakıf çalışanları ve alışveriş merkezi ziyaretçileri katıldı.

        Tören öncesinde, lösemili çocuklar, iyileşmiş gençler, aileleri, gönüllüler ve vakıf çalışanlarının katılımıyla alışveriş merkezinin içinde farkındalık korteji düzenlendi. Program iyileşmiş gençlerin halk dansları gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti.

        Ardından alışveriş merkezinin birinci katında bulunan mağazanın açılış kurdelesi kesildi.

        Bursa LÖSEV İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya, konuşmasında, mağazada yer alan her parçanın bir annenin emeğini, bir çocuğun umudunu taşıdığını belirterek, "Her alışveriş bir tedaviye, bir gülümsemeye, bir umuda vesile oluyor. Tüm Bursalıları evlerinin, ofislerinin rutin ihtiyaçlarını veya sevdiklerine alacakları hediyeleri LSV Dükkan'dan alarak alışverişlerini iyiliğe dönüştürmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

        Alışveriş merkezinin Pazarlama Müdürü Melek Poyraz da çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şunları dile getirdi:

        "LÖSEV'in ilk AVM mağazasına Anatolium olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mağaza sadece bir alışveriş noktası değil, umut ve dayanışmanın bir sembolü. LÖSEV'in yürüttüğü değerli çalışmaların daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlayacak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, LÖSEV ailesine hoş geldiniz diyoruz."

        AVM'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında açılan mağazada, lösemiyi yenen çocukların aile üyeleri tarafından yapılan el emeği ürünler ile derneğin çiftliklerinde yetiştirilen doğal ürünler satılıyor.

        LSV Dükkan satışlarından elde edilen gelirin, lösemili çocukların ve yetişkin kanser hastalarının tedavi ve eğitim süreçlerine, ailelerin ekonomik olarak desteklenmesine ve vakfın sosyal projelerine aktarıldığı bildirildi.

        

