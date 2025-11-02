Bursa'da elini silindir makinesine kaptıran mobilya işçisi yaralandı

Olayı fark eden çalışma arkadaşları makineyi durdurarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Mobilya İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında çalışan Aytekin G. (48), üretim sırasında iki elini silindir makinesine kaptırdı.

