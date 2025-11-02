Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi'nde 16 MC 0993 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan M.T. (31), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Z.E. (19) ve Z.E. (22) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.