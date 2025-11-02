Bursa'da bekçilere silahlı mukavemet gösteren şüpheli gözaltına alındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bekçilere silahlı mukavemet gösteren şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bekçilere silahlı mukavemet gösteren şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'nde iki kişi arasında alışveriş merkezinde tartışma yaşandı.
Bekçiler tartışmayı sonlandırmak isterken ismi öğrenilemeyen bir kişi, bekçilere silahıyla engel olmaya çalıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.