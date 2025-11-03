Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ahşabı sanat eserine dönüştürdü, yurt dışından bile sipariş alıyor

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Fahri Kaptan, kendi kendine öğrendiği ahşap oyma sanatıyla kapı, masa, dolap, sehpa yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:00 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:00
        Ahşabı sanat eserine dönüştürdü, yurt dışından bile sipariş alıyor
        BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Fahri Kaptan, kendi kendine öğrendiği ahşap oyma sanatıyla kapı, masa, dolap, sehpa yapıyor.

        Marangozluk mesleğini sürdürürken az sayıda kişinin yaptığı bu sanatı, bir müteahhidin isteği üzerine, araştırma yapıp videolar izleyerek öğrenen 35 yaşındaki Kaptan, el oyması ahşap sanatı ustası oldu.

        Çam, meşe, ceviz gibi ağaçlardan elde edilen ahşap malzeme üzerine tasarlanan çizimi uygulayan, ardından kesici aletlerle ahşabı oyup deseni ortaya çıkaran Kaptan, daha sonra boya ve vernikleme işlemi yapıyor.

        Ahşabı sanat eserine dönüştüren, ürünlerini Türkiye'nin çeşitli illerine gönderen Kaptan, yurt dışından da sipariş alıyor.

        - "Bu iş, bakarak değil yaparak öğreniliyor"

        Kaptan, AA muhabirine 16 yaşında bir marangozun yanında çırak olarak işe başladığını, 5 yıl çıraklık yaptıktan sonra İnegöl'de bir firmaya geçtiğini, daha sonra İznik'te atölyesini açtığını söyledi.

        Atölyesinde 5 yıl mobilya üzerine çalıştığını belirten Kaptan, yaptığı taş evlerin otantik olması için oymalı kapılar, mobilyalar talep eden bir müteahhidin talebiyle oyma sanatına yöneldiğini anlattı.

        Ahşap üzerinde nasıl çalışılacağını araştırıp oyma bıçaklarını tedarik ettiğini, videolar izleyerek kendini geliştirdiğini aktaran Kaptan, şunları kaydetti:

        "Bu işe geçmemin sebebi, mobilya işinden sıkılmıştım. Hep aynı modeller, aynı renkler sıkmıştı. Sonra taş evler projesiyle bizi bir merak sardı. Ağabeyimiz de 'illa yap' deyince... Hiç bilmediğimiz bir iş olduğu için ben çok korktum. İlk önce 'yapabilir miyim, elime yüzüme bulaştırır mıyım' diye çok düşündüm. Sonra 'yapabilirim' dedim. Kendime güvenen biriyim. İlk binamızı yaptık acemice. Sonra başka işlerle devam ederken baktık güzel gidiyor, hoşumuza gitti ve devam ettik. Yaptıkça öğrendik. Bu iş, bakarak değil yaparak öğreniliyor. Acemiliği böyle atlattık. Güzel ürünler çıkarmaya çalıştık."

        Kaptan, ahşabı oydukça bu sanata adeta aşık olduğunu dile getirerek, "Zevkle yapıyorum. Ahşabı işlemek, ince bir ruh gibi. Yeni modeller çıkartmayı düşünüyoruz. Ahşapta hayal dünyası çok geniş. Hayal ettiğin herhangi bir deseni işleyebilirsin. Ahşap, yaşayan bir şey. Seninle birlikte o da yaşıyor." dedi.

        - Belçika ve Katar'dan sipariş

        Mutfak ve banyo dolabı, kapı, gardırop, sehpa gibi çeşitli mobilyalar ürettiğini belirten Kaptan, şöyle devam etti:

        "İlk işimiz çırak işi oldu ama zamanla geliştirdik kendimizi. Güzel işler çıkmaya başladı. Sonra dışarı açılmaya karar verdik. Türkiye geneline vermeyi düşündük. Şimdi sosyal medyadan siparişler geliyor. Tanıdıkça müşterilerimiz, başkalarına tavsiye ediyor. Kaliteli ürünler çıkarmaya başlıyoruz. Severek yaptığım için bu işte ilerlemek, daha çok, daha güzel ürün çıkarmak istiyoruz. Müşteri potansiyelini artırmak istiyoruz. Bir aile olmaya karar verdik. Bu işe devam edeceğiz, 10 kişi çalışıyoruz."

        Bir siparişi önce projelendirdiklerini, ardından imalathanede işledikten sonra oymaya sıra geldiğini anlatan Kaptan, "Desenleri, çinici 2 arkadaşım çiziyor. İstediğimiz modeli anlatıyoruz, onlar tasarlayıp, çizip bana veriyor. Ben de oyuyorum." diye konuştu.

        Kaptan, İstanbul, İzmir, Muğla, Rize, Artvin, Nevşehir, Ankara gibi çeşitli illere ürün gönderdiğini, Belçika ve Katar'dan da sipariş aldığını, aralık ayında bu ülkelere ürün göndereceğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

