Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yeşilay gönüllüsü sanatçı, eserlerinin gelirini bağımlılıktan kurtulmak isteyenler için bağışlayacak

        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da yaşayan 56 yaşındaki ipek koza sanatçısı Menşure Uçak, yaptığı sanat eserlerinden ve açtığı sergiden elde edeceği geliri Yeşilaya bağışlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:25 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay gönüllüsü sanatçı, eserlerinin gelirini bağımlılıktan kurtulmak isteyenler için bağışlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da yaşayan 56 yaşındaki ipek koza sanatçısı Menşure Uçak, yaptığı sanat eserlerinden ve açtığı sergiden elde edeceği geliri Yeşilaya bağışlayacak.

        Yaklaşık 6 senedir ipek kozasından tablo, kapı süsü, dekoratif eşya gibi hediyelik ürünler yapan 4 çocuk annesi Menşure Uçak, 3 yıl önce Yeşilay gönüllüsü olmaya karar verdi.

        Daha sonra Yeşilay yararına bir şey yapmak isteyen Uçak, eserlerini bir sergi aracılığıyla satarak, gelirini bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere bağışlamak için çalışmalara başladı.

        Yaklaşık 60 eseri 1,5 yılda hazırlayan Uçak, Barış Manço Kültür Merkezi'nde açtığı sergiden elde edip bağışlayacağı gelirle bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere bir nebze olsun fayda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

        Menşure Uçak, AA muhabirine, sergideki eserlerin tamamının ipek kozasından yapıldığını söyledi.

        Bursa'nın ipeğin ana vatanı olduğunu belirten Uçak, "O yüzden burada bu sanat daha anlamlı oluyor. Daha güzel, daha geniş şekilde icra ediliyor. İpek böceği, kozasını delmeden önce işleme koyulduğu zaman ipek de elde ediliyor ipek kumaşı da elde ediliyor. Biz onları daha önce ipek kumaşına gitmeden önce satın alarak bu çiçekleri yapıyoruz." diye konuştu.

        Uçak, serginin gerçekleşmesinde kıymetli bir hayırsever arkadaşının da katkı sunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Mazhar Osman'ın 1900'lerin başlarında o yokluk içerisinde geleceği düşünerek Yeşilayı kurması beni çok etkiledi. Bir insanın ufkunun bu kadar geniş olması yani bizleri, gelecekteki insanları bu kadar düşünmüşken, biz de bugün bağımlı olanlar için 'ne yapabiliriz?' diye düşünerek bu hikayeden etkilenerek aslında yola çıktım. İnşallah faydalı şeylere vesile oluruz. Ben sergiyi hazırlarken de hep dua ederek hazırladım. İnşallah her bir kuruşu, bir kardeşimizin şifasına, kurtulmasına, yeni ufuklar bulmasına vesile olur. Her ne kadar yüzünü görmediğimiz, tanımadığımız insanlara dahi olsa hep öyle dua ederek, öyle dileklerde bulunarak sergiyi hazırladık."

        Sergiyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Mustafa Güney de Yeşilayın, toplumun önemli bir sorunuyla mücadele ettiğini dile getirdi.

        Eskiden yalnızca tütün, uyuşturucu bağımlılığı varken, şimdilerde bağımlılık türlerinin de arttığına değinen Güney, "Yeşilay son yıllarda güzel bir atılım yaptı. Bütün illerde, ilçelerde örgütlenmeye başladı. Onun için Yeşilaya çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

        Barış Manço Kültür Merkezi'nde açılan sergi, 9 Kasım'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
        Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
        Sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü
        Sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü
        Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
        Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
        Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
        Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı