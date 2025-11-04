Bursa'da 5 bin 526 uyuşturucu hap ele geçirildi

Araçta bulunan O.A. ve O.H, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisiyle emniyet otoparkına çekilen otomobilde yapılan aramada, 5 bin 526 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta 5 bin 526 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

