        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da öğrenciler hareketli yaşam için spor etkinliklerine katıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir okulda Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi kapsamında çocuklar zumba yaptı, futbol ve voleybol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:14
        Bursa'da öğrenciler hareketli yaşam için spor etkinliklerine katıldı
        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir okulda Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi kapsamında çocuklar zumba yaptı, futbol ve voleybol oynadı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında şubat ayında Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi, Osmangazi ilçesindeki Mümin Canbaz Ortaokulu'nda uygulandı.

        Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki HOBA ekibinde yer alan 3 beden eğitimi öğretmeni ile okulun 10 beden eğitim öğretmeni okulun bahçesinde ve spor salonunda çeşitli parkurlar kurdu.

        Zumbayla başlayan etkinlikte öğrenciler daha sonra, gruplara ayrıldı. Bazı öğrenciler futbol, bazıları ise voleybol oynadı. Bir grup öğrenci de spor salonunda kurulan parkurda etkinliğe katıldı.

        Etkinliğe katılan Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer ile okulu yaptıran hayırsever iş insanı Mümin Canbaz da öğrencilerle futbol ve voleybol oynadı.

        Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, AA muhabirine, HOBA Projesi'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirildiğini söyledi.

        Projenin geçen yılki eğitim döneminde Bursa geneline başlatıldığını hatırlatan Sezer, proje kapsamında çocuklara hareketli ve sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılması amacıyla uygulandığını ifade etti.

        Bu yılki eğitim döneminde Osmangazi ilçesinde özellikle bütün okulları kapsayacak şekilde projeyi uygulamaya başladıklarını belirten Sezer, şöyle konuştu:

        "Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 3 öğretmen arkadaşımızı tam zamanlı görevlendirerek okullara yönelik faaliyet başlattık. Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi kapsamında bu projede eylemlerin daha sağlıklı olması amaçlandı. Her türlü sportif faaliyeti yaparak sağlıklı zihinlerin sağlıklı bedenlerle gerçekleşeceği kanaatiyle bu projeyi yürütüyoruz. Özellikle ilkokullarda çocukların sportif kabiliyetlerinin ortaya çıkartılması amacıyla çalışma yapıldı. Geri dönüşler gayet olumlu. Çocuklar da çok mutlu. Hareket eden çocuk mutlu çocuktur. Bu işin sistemli ve ekiple yapılmasıyla daha güzel sonuçlar elde etmektedir."

        Okul Müdürü Nihal Çamlıbel de HOBA Projesi'ne ilk etapta 250 öğrencinin katıldığını belirterek, "Çocuklarımıza güvenli ve sağlıklı fiziksel alanlar sunarak öğrencilerimizin düzenli olarak hareket etmelerini sağlıyoruz. Okul içi yarışma, turnuva, şenlik gibi etkinlikler planlayıp projeyi yıl sonuna kadar okulumuzda sürdüreceğiz." dedi.

        Okulu yaptıran hayırsever iş insanı Mümin Canbaz ise Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı projeyi desteklediğini söyledi.

