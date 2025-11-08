Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'da ormanda kaybolan 4 genç için arama çalışması başlatıldı

        Bursa Uludağ'da ormanda kaybolan 4 gencin bulunması için arama çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:52 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:52
        Uludağ'da ormanda kaybolan 4 genç için arama çalışması başlatıldı
        Bursa Uludağ'da ormanda kaybolan 4 gencin bulunması için arama çalışması yapılıyor.

        Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde 16 ve 17 yaşlarında 4 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ormanlık alandaki arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

