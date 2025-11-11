Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi tutuklandı

        Bursa merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 18:33 Güncelleme: 11.11.2025 - 18:33
        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi tutuklandı
        Bursa merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi tutuklandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Bursa, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, 40 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18'i tutuklandı.

