        Bursa Haberleri

        Bursa'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        15.11.2025 - 22:31
        Bursa'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Remzi U. (58) idaresindeki 16 AZE 218 plakalı motosiklet, Kulaca Mahallesi'nde, M.A. yönetimindeki 01 MB 6721 plakalı kamyonete çarptı.

        Bariyerlere de çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

