Bursa'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor

Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

