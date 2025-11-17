Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        17.11.2025 - 01:22
        Bursa'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor
        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbarla bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin arazide İsmail Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

