Bursa'da "Sarallar" suç örgütüne yönelik dava devam ediyor

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün Bursa'daki faaliyetlerine yönelik haklarında dava açılan örgütün elebaşı, yönetici ve üyesi 11'i tutuklu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yusuf Ali R, Fehmi A, Tolga T, Onur Y, Emrah D, Derya T, Okay A, Tolga Y. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan bazıları da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanıklardan Doğukan S, iddianamede hakkında geçen iddiaları reddederek, "yağma" ve "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarını işlemediğini ifade etti. Suçsuz yere 6 ay cezaevinde kaldığını ileri süren sanık, beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Bayram E. ise inşaat işi için gittiği İnegöl'de kaldığı evde Zafer S. ile tanıştığını ve ücreti karşılığında kendisine bir gün şoförlük yaptığını anlattı.

Sadece araç kullandığını, kimseyle görüşmediğini belirten Bayram E, "Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi. Dosyada bahsi geçen aracı emaneten aldığını ileri süren Hakkı S. de "Ben Bursa'ya araç almaya gelmemiş olsam hakkımda böyle bir dava da olmazdı. Tahliyemi talep ederim." diye konuştu. Ümit S. ise 5 yıldır tutuklu bulunduğunu ve tüm görüşmelerinin kayıt altına alındığını belirterek, "Zaten dosyada benim talimatıma ilişkin herhangi bir tespit yoktur." ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti. Tanık ve müştekileri dinledikten sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hakkı S, Tolga T, Derya T, Onur Y, Fehmi A. ve Yusuf Ali R'nin tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İddianameden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün 2023 yılının kasım ayından itibaren Bursa'daki faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Daha sonra 35 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında bazı sanıklar hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandığı, bazı iletişim kayıtlarına göre "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün, Bursa'daki eylemlerinin yöneticisi Okay A'nın idaresindeki örgüt üyelerince yürütüldüğü, Okay A'nın Sarallar'ın elebaşları Hakkı S. ve Ümit S. ile iletişimde olduğu, sanıkların örgütün ismini özellikle müştekilere ve mağdurlara karşı korkutucu ve sindirici güç olarak kullandıkları, bu şekilde nüfuz oluşturmaya çalıştıkları belirtilmişti. Cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı Ümit S. ve Hakkı S. ile örgüt yöneticileri Fırat E, Emrah D, Fahri G, Okay A'nın, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıla, "var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan 15 yıla, "başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 10 yıla, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıla, "cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 3 yıla, "basit yaralama" suçundan 1 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 12 yıla kadar, ayrıca "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.