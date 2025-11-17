Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da 2 katlı evde çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 21:41 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:41
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Meşe Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenli sokaklara itfaiye araçlarının girememesi üzerine bölgedeki yangın musluklarından çekilen hatlarla alevlere müdahale edildi.

        Bitişikteki binaya da sıçrayan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Evde yalnız yaşadığı öğrenilen ve yakınlarının ulaşamadığı 80 yaşındaki Kazım Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

        Kaya'nın yangın sırasında evde olduğu düşünülüyor.

