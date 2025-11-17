Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenli sokaklara itfaiye araçlarının girememesi üzerine bölgedeki yangın musluklarından çekilen hatlarla alevlere müdahale edildi.

Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Meşe Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da 2 katlı evde çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

