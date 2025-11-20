Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Giriş: 20.11.2025 - 19:45 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:45
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Öznur Tosun, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)

        Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Rettke, Nicoletti)

        Setler: 28-30, 25-18, 25-22, 25-22

        Süre: 128 dakika

        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

