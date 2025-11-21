Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de boyama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de boyama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akhisar Mahallesi Eğri Yol Sokak üzerindeki bir boyama atölyesinde kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?

        Benzer Haberler

        Bursa- Yalova yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 13 yaralı
        Bursa- Yalova yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 13 yaralı
        Bursa'da 4 servis minibüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi...
        Bursa'da 4 servis minibüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi...
        Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 13 yaralı
        Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 13 yaralı
        Yenişehir'de ekmeğe zam geliyor
        Yenişehir'de ekmeğe zam geliyor
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Bursa'da hafif ticari araç cipe çarptı: 1 yaralı Kaza anı bir işyerinin kam...
        Bursa'da hafif ticari araç cipe çarptı: 1 yaralı Kaza anı bir işyerinin kam...