İnegöl'de boyama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akhisar Mahallesi Eğri Yol Sokak üzerindeki bir boyama atölyesinde kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.