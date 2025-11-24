Habertürk
        Bursa Şehir Hastanesi'ndeki merkez 500 hastaya doğru nefes almayı öğretti

        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa Şehir Hastanesi'nde iki yıldır hizmet veren Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi'nde 500 hastaya doğru nefes alma konusunda tedavi uygulandı.

        Giriş: 24.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:14
        Bursa Şehir Hastanesi'ndeki merkez 500 hastaya doğru nefes almayı öğretti
        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa Şehir Hastanesi'nde iki yıldır hizmet veren Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi'nde 500 hastaya doğru nefes alma konusunda tedavi uygulandı.

        Bursa Şehir Hastanesi'nde iki sene önce, nefes darlığı, dayanıklılıkta azalma, çabuk yorulma gibi belirtileri olanlar ile başlıca akciğer hastalıklarına sahip veya kardiyolojik rahatsızlık sebebiyle nefes almakta zorlanan hastaların tedavisine katkıda bulunmak amacıyla fiziksel tıp ve rehabilitasyonun önemli alanlarından pulmoner rehabilitasyon merkezi kuruldu.

        Merkezde görevli fizyoterapistler ve göğüs hastalıkları uzmanları tarafından hazırlanan programlarla hastalar, merkezdeki iki odada bisiklet ve yürüyüş bandı ile ısınıyor, grup çalışmalarında toplu egzersiz odasında doğru nefes almayı öğreniyor.

        Açıldığı günden bu yana 500 hastaya hizmet veren merkezde göğüs ve kardiyoloji branşlarının yanı sıra diğer birimlerden de hastalar kabul görüyor.

        Bursa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi'nin sorumlusu Dr. Burcu Coşkun, AA muhabirine, solunum sıkıntısı ve beraberinde fiziksel hareketlerde sıkıntı çeken hastaların solunum kaslarını güçlendirerek fiziksel aktiviteleri artırıcı egzersiz programı hazırladıklarını söyledi.

        Coşkun, KOAH, astım ve bronşit gibi akciğer hastalıklarının yanı sıra obezite, bağ-doku hastalıkları, pulmoner hipertansiyon, akciğer kanseri, nakil adayları ya da akciğerle ilgili bir cerrahi öncesi ve sonrası gibi alanlarda tedavi uygulanan hastalardan olumlu geri bildirimler aldıklarını anlattı.

        Nefes darlığının yaşam kalitesini çok bozan bir semptom olduğunu vurgulayan Coşkun, şöyle devam etti:

        "Nefes darlığı çeken bir hasta, öncelikle ilaçlarını aşırı dozda tüketiyor ve yine yeterli gelmeyince kendini acil serviste buluyor. Acil serviste genelde hastalara ilk yapılan şey, kuvvetli bir nefes açıcı olan steroid tedavisi. Steroid tedavisi, her ne kadar çok iyi bir nefes açıcı olsa da genelde solunum kaslarında ve üst alt gövde kaslarında zayıflama yapar. Bu, bir kısır döngüye sebep olur. Bundan sonra hasta, sürekli olarak nefes darlığı yaşamaya ve her seferinde steroid almaya devam eder. Aslında bu kısır döngüyü kırmak istediğimiz için pulmoner rehabilitasyonun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim."

        - "Önce kardiyoloji değerlendirmesi yapılıyor"

        Merkezde hastaları haftanın 2-3 günü sabah ve öğle seanslarında programlar dahilinde tedaviye davet ettiklerini belirten Coşkun, "Kişiler, doktorları tarafından yönlendirildiğinde fizyoterapist arkadaşlar tarafından karşılanıyor ve önce bir kardiyoloji değerlendirmesi yapılıyor. Rehabilitasyon öncesi ölçümleri alınıyor. Daha sonrasında kişiye özel rehabilitasyon programları, üst ve alt bölge kaslarını güçlendirmek için solunum kaslarını doğru kullanma, diyafram kasını doğru kullanma eğitimlerinin verilmesinin yanı sıra psikolojik destek ve aynı zamanda diyetisyenle beslenme desteği de veriliyor." dedi.

        Coşkun, hastalardan en az 8-12 hafta merkezdeki tedavi programlarına eşlik etmesini istediklerini dile getirerek, tedavi görenlerin aynı zamanda burada sosyalleşebildiklerini ve birbirlerini iyi anladıklarını söyledi.

        Pulmoner rehabilitasyonun bilinirliği arttıkça hasta sayılarının da yükseldiğini ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

        "Etkili bir yöntem olmasından dolayı biz hastalarımızın kendilerini takip eden doktorlarına mutlaka pulmoner rehabilitasyon açısından kendilerini değerlendirtmelerini öneriyoruz. Bu sayede hem doktorların hem de hastaların, rehabilitasyonun ne kadar etkin bir seçenek olduğunu, ilaç, oksijen, cihaz tedavilerine ek olarak ne kadar etkili bir yöntem olduğunun farkına varmalarını istiyoruz. Şu an göğüs hastalıkları doktorları yönlendiriyor ama yakın zamanda kardiyolojiden de pulmoner rehabilitasyona hipertansiyon hastaları yönlendirilmeye başlandı. Göğüs cerrahları, akciğer ameliyatları öncesi yönlendirmeyi yapıyor. Ne kadar çok bilinir, tanınırsak daha çok hastamız olacağına inanıyorum."

        - "Nefes alışverişimde çok değişme var"

        Merkezde yaklaşık 9 aydır tedavisi devam eden 65 yaşındaki Rahmi Çınar, KOAH sebebiyle göğüs hastalıkları bölümünden bu merkeze yönlendirildiğini anlattı.

        Çınar, merkezde gördüğü tedaviden çok memnun kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Buraya haftanın iki günü geliyorum. 45 dakika egzersiz yapıyoruz, 25 dakika koşu bandı, 10 dakika da bisiklete biniyoruz. Ben çok memnunum, herhangi bir sıkıntım yok şu anda. KOAH hastalığım olduğu için merdiven çıkınca zorlanıyordum fakat şu anda yürümemde filan herhangi bir sakınca yok, iyiyim. Nefes alışverişimde çok değişme var. Ben burada başka arkadaşları da gördüm, sedyeyle buraya geldiler. Burada beraber spor yaptık, iyileşip çıktılar buradan."

        Merkezde yaklaşık 1,5 aydır tedavi gören 65 yaşındaki KOAH hastası Yunus Kemal Kaya da nefes alışverişinin çok daha iyiye gittiğinin altını çizerek, "Yürümem de daha güzel oldu. Burada aynı zamanda arkadaşlarla görüşüyoruz, daha iyi oluyor. Başımızda fizyoterapist var. Buraya gelmeden önce düşük nefes vardı bende. Onun üzerine daha da iyileştim ben burada." ifadelerini kullandı.

