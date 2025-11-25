Bursa'da 2 otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nden Acemler istikametine seyir halinde olan 2 otomobil ile belediyeye ait yolcu minibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobiller kaldırıma savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Minibüs ve 2 otomobildeki 14 yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
