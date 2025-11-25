Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 2 otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 14 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 18:05 Güncelleme: 25.11.2025 - 18:05
        Bursa'da 2 otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 14 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nden Acemler istikametine seyir halinde olan 2 otomobil ile belediyeye ait yolcu minibüsü çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobiller kaldırıma savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

        Minibüs ve 2 otomobildeki 14 yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

