Bursa'da Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Mudanya ilçesine bağlı Kırsal Balabancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov adına sembolik birer fidan da dikildi.

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov, etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, herkesi Kırgızistan adına selamladı.

Bu tür etkinliklerin gelecek adına büyük bir adım olduğunu söyleyen Toktobekov, "Bereketli olsun, bizim çocuklarımıza, evlatlarımıza kalsın. Önemli olan geleceğimize güzel bir şeyler bırakmamız. Düşünen, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz çok razıyız ve bilin ki Kırgız Türk kardeşliğimiz her zaman daim olacak." dedi.

Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş da bu programın yalnızca bir çevre etkinliği değil, aynı zamanda iki ülkenin tarihsel dönüşümünün değişimi ile birlik ve beraberliğinin bir simgesi olduğunu aktardı.