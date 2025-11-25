Habertürk
        Bursa'da Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş adına hatıra ormanı oluşturuldu

        25.11.2025 - 19:24

        Giriş: 25.11.2025 - 19:24 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:24
        Bursa'da Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş adına hatıra ormanı oluşturuldu
        Bursa'da Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş adına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Mudanya ilçesine bağlı Kırsal Balabancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov adına sembolik birer fidan da dikildi.

        Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov, etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, herkesi Kırgızistan adına selamladı.

        Bu tür etkinliklerin gelecek adına büyük bir adım olduğunu söyleyen Toktobekov, "Bereketli olsun, bizim çocuklarımıza, evlatlarımıza kalsın. Önemli olan geleceğimize güzel bir şeyler bırakmamız. Düşünen, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz çok razıyız ve bilin ki Kırgız Türk kardeşliğimiz her zaman daim olacak." dedi.

        Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş da bu programın yalnızca bir çevre etkinliği değil, aynı zamanda iki ülkenin tarihsel dönüşümünün değişimi ile birlik ve beraberliğinin bir simgesi olduğunu aktardı.

        Fidanların iki ülke adına yeşereceğini ifade eden Tutuş, şöyle konuştu:

        "Kırgızistan ile Bursa'nın bağı çok farklı ve özel. 1300'lü yılların başında İznik fethedilirken Kırgız kardeşlerimiz bizim için ata yurttan buraya kadar gelmişler. O günden bugüne kadar devam eden birlik ve beraberliğimiz var. Bu birlik beraberliğimizin nişanı olan İznik'te Kırgız Türbemiz var. 1310 yıllarından beri devam eden bu birlikteliği çeşitli yollarla kuvvetlendirdik. Birlikteliğimiz uzun yıllar devam etsin diye bu alanı Kırgız ve Türk kardeşliğinin bir sembolü olarak ağaçlandıracağız."

        Konuşmaların ardından davetliler tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

