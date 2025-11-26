Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesinde İznik'te hazırlıklar tamamlandı

        FATİH ÇAPKIN - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 28 Kasım Cuma günü ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesinde İznik'te hazırlıklar tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FATİH ÇAPKIN - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 28 Kasım Cuma günü ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde hazırlıklar tamamlandı.

        İmparator I. Konstantin'in çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı İznik'te konsilin kabulünün 1700'üncü yılı dolayısıyla program düzenlenecek.

        Papa 14. Leo, İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenecek törene katılacak.

        İznik Stadyumu'na helikopterle gelmesi beklenen Papa'nın, bazilikaya ulaşacağı yaklaşık 2,3 kilometrelik yol güzergahında da hazırlık yapıldı.

        İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AA muhabirine, Papa'nın ziyareti kapsamında düzenlenecek programın hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

        Usta, bu tören için hazırlıklara önceki yıllarda başladıklarını belirterek, "3 yıl sonucunda böyle bir sürecin gerçekleşmesi bizi memnun ediyor. Güvenlik kuvvetlerimiz şu anda çevre emniyetleriyle ilgili çalışmalarına da başladı. Cuma günü için İznik ve İznik halkı hazır diyebiliriz." dedi.

        Ziyaret öncesi yapılan hazırlıklara değinen Usta, şunları paylaştı:

        "Bu süreçte bazilikanın oraya müze oluşturulması girişimlerimizle, Kültür ve Turizm Bakanımızın ve bakan yardımcılarının destekleriyle Müzeler Genel Müdürümüzün destekleriyle tabii ki Cumhurbaşkanımızın himayesinde hızlı şekilde 25 günlük bir süre içerisinde şu anda Papa'nın ziyaret edeceği mekan oluşturuldu. Bizler de insanları buna hazırlamak, bu işin gerçekten uluslararası bir turizm hareketi, İznik için büyük değer olduğunu anlatmak için çalıştık. Bu işin esasında en zor tarafı buydu.

        İnsanlarımız, gerçekten ev sahibi olgunluğunda misafirlerini bekliyor. Önemli olan bu noktadan sonra bu işin devam etmesi. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Konaklama anlamında daha kaliteli otellerin burada olmasıyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Helikopterin ineceği, geçeceği güzergahlar, kendi dualarını edecekleri mekanlar her şeyiyle hazır durumda."

        - "İznik, bütün dünya tarafından bilinen ve merak edilen bir yer olacak"

        Usta, İznik'in 4 medeniyete ev sahipliği yapan bir yer olduğunun altını çizerek, "İsmi gerçekten dünyaya açılmış durumda. Şu anda cuma günkü Papa ziyaretiyle de bütün dünya tarafından bilinen ve merak edilen bir yer olacak." diye konuştu.

        Cuma günkü ziyaretin ardından buradaki turizm potansiyelinin sürdürülebilirliği için çalışacaklarını vurgulayan İznik, şunları kaydetti:

        "Tarih yeniden yazılıyor burada. Şehir tekrar dünya gündeminde. Bu da İznik halkı için çok önemli. Konsilin toplanmasının üzerinden 1700 yıl geçti. 1700 yıl sonra tekrar burada Hristiyan dünyasının buluşması, bence ilk konsilin toplantısı kadar önemsenecek bir olay. Uluslararası turizm anlamında, inanç turizmi bazında buna baktığımız için biz bu karardan ve bu uygulamadan gayet memnunuz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Bursa'da bir kişi, eski eşinin ailesince darbedilip bıçakla yaralandı
        Bursa'da bir kişi, eski eşinin ailesince darbedilip bıçakla yaralandı
        Kayınpederini tehdit edince, tüfekle kahvehanede basıldı: 30 suç kaydı bulu...
        Kayınpederini tehdit edince, tüfekle kahvehanede basıldı: 30 suç kaydı bulu...
        Katlanan Türk bayrağını direğe tırmanıp düzeltti
        Katlanan Türk bayrağını direğe tırmanıp düzeltti
        3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı; 50 milyon liralık mal varlığı...
        3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı; 50 milyon liralık mal varlığı...
        Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin eserleri sergilendi
        Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin eserleri sergilendi
        Osmangazi Belediyesi'nden 'Kadın ve Toplum' başlıklı söyleşi
        Osmangazi Belediyesi'nden 'Kadın ve Toplum' başlıklı söyleşi