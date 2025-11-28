Bursa'dan kısa kısa

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde 7 ülkeden 15 yazar, çevirmenler, editörleri ve okurları bir araya geldi.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, toplam 27 bin 112 lira idari ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.