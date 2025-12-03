Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a yağan kar rezervasyonlara hareketlilik getirdi

        FATİH ÇAPKIN - Kayak ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın kar yağışının ardından beyaza bürünmesiyle konaklama tesislerinde rezervasyonlar hızlandı.

        Giriş: 03.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:04
        Kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a yağan kar rezervasyonlara hareketlilik getirdi
        Bursa kent merkezine kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, teleferikle de ulaşılabilen Uludağ'da kar yağışıyla yeni sezon heyecanı başladı.

        Marmara Bölgesi'nin en yüksek zirvesindeki yaklaşık 3 bin 800 yatak kapasiteli otel ve tesislerde hazırlıklar tamamlandı.

        Uludağ'da 2 farklı bölgedeki otellerde konaklama imkanı bulabilecek tatilciler, 300 ila 1980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinin yanı sıra 11 teleski, 6 telesiyej ve 1 gondola (telesiyejin kabinli modeli) tesislerini kullanabilecek.

        Turizmciler, 15 Aralık'ta başlaması öngörülen yeni sezonunun verimli geçeceğini umut ediyor.

        - "Artık özlenen Uludağ günlerini yavaş yavaş bulmaya başladık"

        Uludağ'daki Orman Köşkleri'nin İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine, kar yağışının etkili olmasıyla taleplerin arttığını söyledi.

        Uludağ'da bu kış verimli bir sezon beklediklerini dile getiren Özenoğlu, "Aslında artık özlenen Uludağ günlerini yavaş yavaş bulmaya başladık. Tabii kar yağışı ne kadar iyi olursa sezonu o kadar iyi geçiriyoruz." dedi.

        Aralık ayının başlamasıyla Uludağ'a kar düştüğünü vurgulayan Özenoğlu, şöyle devam etti:

        "Biz erken rezervasyonları almaya başladık. Bu sezonun geçen senelerden daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Erken rezervasyonlarımız şimdiden yüzde 50'yi geçti. Güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Uludağ'ın geçmiş sezonlardaki o gösterişli günlerini tekrar yakalayacağını düşünüyorum. Uludağ kayak turizminin, kış turizminin merkezi bir yer. O yüzden insanlar kar yağışını özlemle bekliyor. Kar ne kadar erken yağarsa ve ne kadar yoğun olursa o kadar iyi oluyor ve iyi bir sezon geçiriyoruz."

        Özenoğlu, Uludağ'ın geçmişten gelen bir cazibesinin olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta sonu daha güzel bir kar bekleniyor. Uzmanların da söylediğine göre daha yoğun bir sezon geçireceğiz. İnşallah da öyle olur." diye konuştu.

        - "Bundan sonra yağacak kar pistleri hazır hale getirecek"

        Otel işletmecisi Haluk Beceren ise geçen sezonun işletmeciler açısından verimli geçtiğini söyledi.

        Beceren, bu sezondan da umutlu olduklarını anlatarak, "Şu anda bir kar yağdı, bu kar bir alt örtüdür. Bundan sonra yağacak kar pistleri hazır hale getirecek." ifadesini kullandı.

        Uludağ'ın yeni sezona hazır olduğunu belirten Beceren, şunları kaydetti:

        "Sezonda kar yağışı kadar hava şartları da önemli. Kar yağması her zaman faydalıdır, eksik kar her zaman sorundur ama kar yağarken de hava şartlarının hep kötü olması turizm için iyi olmaz. Çünkü buraya gelen insanlar kaymaya, dışarıda zaman geçirmeye geliyorlar. İnşallah istediğimiz gibi bir sezon geçer."

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Balta, Uludağ'da 21 tesis, 1658 oda ve 3 bin 776 yatak kapasitesi bulunduğunu bildirdi.

        Bu sezon pist çevrelerine gerilen filelerle yayaların bu alana girmesinin engellendiğini dile getiren Balta, "Jandarma da 7 kar motoruyla pistlerdeki kazalara anında müdahale edecek. Ayrıca 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekliyor. Tesislerde çalışan personellere son dönemde zorunlu hale getirilen halatla kurtarma eğitimi veriliyor. Pistler ve genel altyapı sezona girmeye uygun görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Uludağ'daki otellerin olası yangınlara karşı önlemlerini aldığına dikkati çeken Balta, tahsis süreleri dolan 4 otelin ise ruhsatlarının yenilenmediğini sözlerine ekledi.

