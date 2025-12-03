Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediyespor, Altınpost Giresunspor'u 40-29 yendi.
Üçevler Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Nilüfer Belediyespor, 16-15 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, maçtan 40-29 galip ayrıldı.
